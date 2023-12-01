Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Кондопожском районе страшная авария унесла жизнь человека.

Двое человек пострадали в аварии, произошедшей в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщил в своем тг-канале глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Мужчина 1963 года года рождения был доставлен в местную районную больницу. Женщина скончалась на месте ДТП.

Подробности трагедии на данный момент уточняются.