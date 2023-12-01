Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Кондопожском районе страшная авария унесла жизнь человека.
Двое человек пострадали в аварии, произошедшей в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщил в своем тг-канале глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
Мужчина 1963 года года рождения был доставлен в местную районную больницу. Женщина скончалась на месте ДТП.
Подробности трагедии на данный момент уточняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание