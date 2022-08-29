Участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину

Воинские подразделения «Ладога» и «Онего», которые формируются в Карелии для участия в спецоперации на Украине, пополнятся членами казачьего общества «Петрозаводское».

Об этом сообщил атаман общества Наур Гокинаев

«Казаки — в первую очередь, воины. Основная задача подготовки казака — это готовность постоять за свое Отечество, готовность к служению. Наша задача — поддержать наших воинов и показать, что республике не все равно», — сказал Гокинаев.

В администрации Петрозаводска пояснили, что перед принятием решения участники группы встретились с военным комиссаром. 16 сентября они отправились в пункт комплектации под Петербургом.