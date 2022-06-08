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Ученые Карелии получили современный прибор для анализа химических элементов

Новости. Общество
12:21, 25 Июня 2022
фото: «Карельский научный центр Российской академии наук»

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Карельский научный центр РАН приобрел современный масс-спектрометр ICP-MS Agilent 7900, необходимый для изучения горных пород, воды и различных объектов.

Масс-спектрометр ICP-MS Agilent 7900 позволяет анализировать микроэлементный состав горных пород, минералов, руд, подземных и поверхностных вод, почв, древесины, биологических и археологических объектов. Об этом информирует КарНЦ РАН.

Сообщается, что данный прибор эффективнее техники предыдущего поколения.

Используя масс-спектрометр, ученые определяют, какие химические элементы и в каком количестве присутствуют в объекте изучения. 

В частности, это важно для понимания условия происхождения горных пород.

При изучении осадочных пород исследование позволяет выяснить происхождение материала донных осадков и, соответственно, пути перемещения ледника. Это важно для реконструкции палеографической картины 7–12 тысяч лет назад, объясняющей, как образовывался современный рельеф.

Масс-спектрометрия широко применяется при изучении состава почв и строения почвенных разрезов.

Биологи смогут изучать состав макро- и микроэлементов в тканях организмов. К примеру, створки раковин моллюсков хранят информацию о состоянии окружающей среды в тот или иной период времени. 

Востребован прибор и в археологии: он позволяет изучать химический состав керамики или сплавов, из которых изготовлены находки. Примеси могут рассказать о том, где шло производство, по какой технологии, откуда брался материал. По данным геохимии можно попытаться реконструировать почерк изготовителя, объясняют ученые.

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