Учитель физики из города горняков Карелии поборется за миллион рублей

На конкурс «Учитель года России — 2023» от республики поедет педагог из Костомукши.

Финалистом муниципального и республиканского этапов всероссийского конкурса «Учитель года — 2023» стал костомукшанин Алексей Боккин, как сообщили в паблике Костомукшского городского округа. Теперь учитель физики из местной гимназии будет представлять Карелию на последующих конкурсных испытаниях.

Первый тур состязания начнется 23 сентября, а второй пройдет с 1 по 3 октября, как сообщили в Минпросвещения России. По итогам всех конкурсов 5 октября, в День учителя, будут объявлены имена четырех призеров и победителя конкурса 2023 года.

Призеры получат премию в размере 500 тысяч рублей, а победитель — миллион рублей.

Кроме того, в Государственном Кремлевском дворце главному лауреату вручат главный приз конкурса — «Большого хрустального пеликана».