Умер известный актер, звезда сериала «Солдаты»

Актер Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни.

Как пишет «Газета.ru», на 62-м году жизни умер российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав гришечкин.

По информации издания, неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Издание ссылается на основателя и лидера движения «Артисты воинам России» Диану Бичарову, которая заявила, что видела Гришечкина совсем недавно. Он должен был ехать вместе с участниками движения на гастроли в Санкт-Петербург. По словам Бичаровой, билеты были приобретены, а потом Гришечкин позвонил ей и сказал, что не сможет поехать из-за плохого самочувствия.

«15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» — рассказала Бичарова.

Гришечкин всего на пять лет пережил свою супругу Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году женщины не стало из-за онкологического заболевания.

В фильмографии Гришечкина было 167 проектов, его наиболее известные роли — в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада», пишет «Газета.ru».