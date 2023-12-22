Умерла собака, которую вместе с хозяйкой сбил самосвал на Лесном проспекте в Петрозаводске

Дорожная полиция карельской столицы рассказала подробности трагического ДТП на Лесном проспекте.
В Госавтоинспекции карельской столицы дополнили предыдущую информацию о происшествии на перекрестке Лесного проспекта и Ругозерского переулка.
Дорожная полиция сообщила, что собака, которую сбила Scania, скончалась.
Напомним, в понедельник, ровно в полдень, в районе дома № 51 по Лесному проспекту на регулируемом пешеходном переходе случилось ДТП.
По предварительной информации Госавтоинспекции столицы Карелии, 34-летний водитель грузовика Scania сбил женщину, которая шла на зеленый сигнал светофора.
В результате 61-летняя петрозаводчанка получила травмы, ее госпитализировали.
Момент ДТП попал в объектив одной из камер компании «Ситилинк».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание