Умерла собака, которую вместе с хозяйкой сбил самосвал на Лесном проспекте в Петрозаводске

Дорожная полиция карельской столицы рассказала подробности трагического ДТП на Лесном проспекте.

В Госавтоинспекции карельской столицы дополнили предыдущую информацию о происшествии на перекрестке Лесного проспекта и Ругозерского переулка.



Дорожная полиция сообщила, что собака, которую сбила Scania, скончалась.



Напомним, в понедельник, ровно в полдень, в районе дома № 51 по Лесному проспекту на регулируемом пешеходном переходе случилось ДТП.



По предварительной информации Госавтоинспекции столицы Карелии, 34-летний водитель грузовика Scania сбил женщину, которая шла на зеленый сигнал светофора.



В результате 61-летняя петрозаводчанка получила травмы, ее госпитализировали.



Момент ДТП попал в объектив одной из камер компании «Ситилинк».