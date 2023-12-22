Появились подробности страшного ДТП, в котором самосвал сбил женщину с собакой в Петрозаводске

Днем 25 числа на Лесном проспекте грузовик Scania сбил пешехода, которая вместе с питомцем пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, женщину госпитализировали в БСМП. Судьба сильно пострадавшего пса пока неизвестна.



Напомним, 25 декабря, в 12.00, на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка груженый самосвал Scania сбил женщину с собакой.



Указанный перекресток оборудован светофорными объектами, пешеход шла на зеленый сигнал.