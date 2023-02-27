Управляющие компании плохо убирают мусор в подъездах домов Петрозаводска

Муниципальные сотрудники из «Службы заказчика» вновь выявили множество нарушений в содержании жилых зданий.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 107 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 38 нарушений.



Большинство из них связаны с содержанием общего имущества – уборкой мусора в подъездах, ремонтом окон, входных дверей, содержанием мусопроводов.



Несколько нарушений касаются плохой уборки снега и подсыпки дворов.



В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости своевременного устранения замечаний. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет республики жилищному надзору для выписки штрафов, говорится в сообщении паблика «ЖКХ Карелии».