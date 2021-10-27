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Уровень бедности в Карелии будет вдвое выше, чем в Москве даже через 10 лет

Новости. Общество
09:35, 27 Октября 2021
фото: © rossowet.ru

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Министерство экономического развития России прогнозирует снижение количества жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума до 14,6% от общей численности населения по итогам 2021 года.

Об этом говорится в составленном министерством «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Снижение уровня бедности - один из показателей оценки эффективности деятельности региональных органов власти.

Согласно документу, в 2020 году численность населения Карелии, живущего ниже черты бедности, составила 15,5% и должна снизиться в 2022 году до 13,8%, в 2023 — до 13%, в 2022 — до 12,3%. 

По прогнозу министерства, в 2030 году этот показатель составит 8,3% и по-прежнему останется выше среднероссийского (6,5%).

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в Москве в 2020 году составило 6,3% от общей                численности населения, а в 2030 снизится до 4,3%.

В документе указано, какими способами будет достигнуто снижение уровня бедности.

«Стимулирование общего роста реальных доходов населения обеспечивается за счет реализации комплекса экономических и социальных мер, включающих повышение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции предыдущего года и увеличение пенсий граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц…, а также поддержку занятости в виде социальных выплат безработным, содействие в поиске подходящей работы, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для дальнейшего трудоустройства», - говорится в «Едином плане».

Кроме того, планируется «ускоренный рост доходов низкодоходных групп населения».

Достижение этой цели «реализуется общесистемными мерами, такими как ежегодное установление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума и привязка минимального размера оплаты труда к медианной заработной плате, что обеспечит рост минимальной оплаты труда тем же темпом, что и медианная заработная плата», сказано в документе.

«Повышение уровня социального обеспечения и адресности мер социальной поддержки реализуется через индексацию социальных пособий и льгот не ниже уровня инфляции, дальнейшее расширение практики социального контракта, создание и развитие «Социального казначейства» – принципиально новой цифровой системы проактивного предоставления мер социальной поддержки граждан, обеспечивающей адресный подход к ситуации гражданина», - говорится в «Едином плане».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-27 10:41:24
Но ЕРовцы упорно концентрируют власть и считают, что наличие других партий в руководстве будет мешать развитию страны. Нелогично, противоречит фактам, но когда это мешало руководству СССР/России?!
Саныч
2021-10-27 10:06:12
Кроме заголовка, можно ничего не читать.
Д.Ю
2021-10-27 09:58:23
"Не голодают" - хороший показатель.

Цитата: Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода Половина всех денежных ресурсов в России сосредоточены у 1% сверхбогатых
Кеша
2021-10-27 10:03:01
Д.Ю, 80 % у 1% , жуть , итог гребли раба на на галере .
якир
2021-10-27 09:56:49
Не интересует. Какие сами, такие и сани. Только можете выцыганить на тряпки у Москвы деньги. То поморы, то самобытные, то малочисленные. :)
Off
2021-10-27 09:41:13
Пока педроссы у власти , все будут нищими..
Кеша
2021-10-27 09:39:34
Бездари у руля , другого ждать не приходится , субъект в развале .
антинытик
2021-10-27 09:37:45
Не голодают и деньги на бензин есть по городу шастать.
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