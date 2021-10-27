Уровень бедности в Карелии будет вдвое выше, чем в Москве даже через 10 лет

Министерство экономического развития России прогнозирует снижение количества жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума до 14,6% от общей численности населения по итогам 2021 года.

Об этом говорится в составленном министерством «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Снижение уровня бедности - один из показателей оценки эффективности деятельности региональных органов власти.

Согласно документу, в 2020 году численность населения Карелии, живущего ниже черты бедности, составила 15,5% и должна снизиться в 2022 году до 13,8%, в 2023 — до 13%, в 2022 — до 12,3%.

По прогнозу министерства, в 2030 году этот показатель составит 8,3% и по-прежнему останется выше среднероссийского (6,5%).

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в Москве в 2020 году составило 6,3% от общей численности населения, а в 2030 снизится до 4,3%.

В документе указано, какими способами будет достигнуто снижение уровня бедности.

«Стимулирование общего роста реальных доходов населения обеспечивается за счет реализации комплекса экономических и социальных мер, включающих повышение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции предыдущего года и увеличение пенсий граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц…, а также поддержку занятости в виде социальных выплат безработным, содействие в поиске подходящей работы, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для дальнейшего трудоустройства», - говорится в «Едином плане».

Кроме того, планируется «ускоренный рост доходов низкодоходных групп населения».

Достижение этой цели «реализуется общесистемными мерами, такими как ежегодное установление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума и привязка минимального размера оплаты труда к медианной заработной плате, что обеспечит рост минимальной оплаты труда тем же темпом, что и медианная заработная плата», сказано в документе.

«Повышение уровня социального обеспечения и адресности мер социальной поддержки реализуется через индексацию социальных пособий и льгот не ниже уровня инфляции, дальнейшее расширение практики социального контракта, создание и развитие «Социального казначейства» – принципиально новой цифровой системы проактивного предоставления мер социальной поддержки граждан, обеспечивающей адресный подход к ситуации гражданина», - говорится в «Едином плане».