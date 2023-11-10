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Ненецкий шаман Коля предсказал будущее России

Новости. Общество
22:00, 11 Ноября 2023
фото: © Алена Людвиг / ФедералПресс

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Шаман считает, что в новом году ситуация в России будет как в мультфильме «Ежик в тумане» и сказке «Колобок».

В любой непонятной ситуации люди идут к шаманам. А также к гадалкам, тарологам, ясновидящим и прочим проводникам в тонкие миры. Ибо когда вера в лучшее стремительно уменьшается, то остается только вера в чудо. Получат ли страны и ее граждане чудесное избавление от современных катаклизмов и потрясений, информагентству «ФедералПресс» рассказал потомственный шаман из Ненецкого автномного округа, широко известный как шаман Коля. Тот самый, который в марте 2015 года чистил Заксобрание Петербурга от злых духов.

Шаман Коля, он же Николай Талеев, один из немногих, удостоенный собственной странички в «Википедии». Его биография в интернет-энциклопедии описана вместе с космонавтами и политическими деятелями.

О его персоне на исторической родине вспоминают с улыбкой и иронией: он возник ниоткуда и воспринимался земляками как юродивый или шут. Никто не видел в нем ненецкого Мессинга или Нострадамуса. Со временем житие Николая Талеева из поселка Нельмин Нос обросло легендами и мифами. Немалую часть из них шаман Коля транслировал сам. Вроде того, что когда он родился в ненецком стойбище, то собаки выли, олени волновались, а в небе бушевало северное сияние.

В реальности уроженец многодетной семьи оленеводов рано остался круглым сиротой. Учился и жил в Ненецкой школе-интернате в Нарьян-Маре, затем на ветеринарном отделении местного техникума. В учебе не преуспевал, слыл странным. Жил неприкаянный сирота где придется, менял одну неквалифицированную работу на другую и долгое время сильно увлекался огненной водой.

Местные рыбаки рассказывали, что иногда брали его с собой на озеро, чтобы парень показывал места, где лежат упущенные рыбацкие сети. Был ли это дар или сила самопиара, сказать трудно. Верно одно – шаман Коля, как постепенно стали называть его в народе, оказался редким везунчиком.

Главной удачей он называет встречу со своей возлюбленной. С будущей супругой Николай Талеев познакомился в санатории. После женитьбы уехал из НАО и обосновался в городе Заводоуковске Тюменской области. Ведет здоровый образ жизни, но все так же помогает людям с помощью шаманского бубна и матери-природы.

Шаман Коля не теряет кармический связи с НАО

Известным на всю страну уроженец НАО стал после участия в телепередаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». В сакральную дату 11.11.11 вместе с журналистом Михаилом Зеленским ненецкий шаман Коля дискутировал о своем индийском коллеге – религиозном гуру Сатье Саи Баба. После телеэфира карьера пошла в гору. К Николаю Талееву потоком пошли страждущие, желающие счастья и оздоровления – от простых граждан до жителей Рублевки.

Особенно щедрым на события стал 2015 год. Шаман Коля отметился в Заксобрании Петербурга, Совете Федерации и на  международном шаманском съезде в Норвегии. В том году шаман предсказал Украине семь лет междоусобиц, а затем полное перемирие. Увы, предсказание даже на исходе 2023 года не сбылось.

«Третья мировая идет давно, и в ситуации с Израилем нет ничего удивительного. Просто события идут немного вперед, чем ожидалось. Мира ждать недолго по меркам Вселенной. Мне духи показывают 250 лет, а сроков реальных пока нет», – цитирует «ФедералПресс» слова шаман.

На ненецком языке слово «война» звучит как «сайнорма». Обобщая ситуацию с СВО и военным конфликтом между Палестиной и Израилем, шаман Коля уверяет, что когда «сайнорма» закончится, то не будет победителей и побежденных, правых и виноватых.

«Просто мировозрение у людей поменяется. Люди получат то, ради чего боролись», – уверен Талеев.

Денег за политические и финансовые прогнозы с «ФедералПресс» белый шаман брать не стал. Мол, в условиях прогрессирующей инфляции и возможного дефолта помощь оказывает безвоздмезно. В информагентстве добавили, что к 2018 году ненецкий провидец прогнозировал укрепление курса рубля.

«На сегодняшний день 75 видов дефолтов. Если говорите о финансовом дефолте, то их 35 видов. Если речь о России, то кризис и прочие денежные катаклизмы будут продолжаться в течение 48 лет», – не оставил надежды Николай Талеев.

Шаман считает, что в новом году Россия сменит свою роль на мировой арене. И вся ситуация будет напоминать сюжет культового советского мультфильма «Ежик в тумане», а также русскую народную сказку про Колобка.

«Сейчас все происходит, словно Ежик мечется в тумане и кричит «ау». Россия уже пытается быть белой лошадкой, но пока не получается. Сказочная ситуация, когда персонажи грозят съесть Колобка, у злодеев не выйдет – зубы обломают. Лисичке, то есть Соединенным Штатам Америки, тоже не получится «съесть» Россию», – приводит информагентство слова Талеева.

Верить ли шаманским прогнозам – добрая воля читателей, пишет «ФедералПресс». Иногда даже самые сумасшедшие версии сбываются. В любом случае верить в чудо накануне Нового года не возбраняется.

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