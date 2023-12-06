Уровень трудоустройства людей с инвалидностью в Карелии увеличился на 10%

Жители республики данной категории имеют право на получение помощи в 250 тысяч рублей на открытие собственного дела.

В Карелии люди с инвалидностью имеют право на получение повышенной единовременной помощи в размере 250 тыс. рублей на открытие собственного дела. Для этого нужно защитить бизнес-план на экспертной комиссии при Агентстве занятости населения. В прошлом году предпринимателями стали 13 человек.

Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова считает такую меру поддержки эффективным инструментом в трудоустройстве инвалидов.

«В нашем флагманском кадровом центре оборудованы специальные помещения, с инвалидами работают профконсультанты. Приходя к нам, соискатель получает полный объем услуг: от профориентационных до предложения конкретных вакансий», — отметила Елена Фролова. «Есть активные граждане, которые готовы открыть собственное дело. Для обучения навыкам ведения бизнеса мы предлагаем пройти курсы „Начни свой бизнес“. Такие услуги для инвалидов есть во всех Агентствах занятости населения».

Анатолий Суси обратился в Агентство занятости населения Кемского района в марте этого года. Ранее Анатолий Николаевич работал в вагонном ремонтном депо АО «ОМК Стальной путь» оператором ЭВМ, но по состоянию здоровья не смог продолжить свою деятельность на старом месте — решил заняться такси.

Узнав о возможности открытия собственного дела, Анатолий успешно защитил бизнес-план на заседании экспертной комиссии и получил финансовую поддержку в размере 250 тыс. рублей. Полученные средства вложил в покупку автомобиля.

Всего с начала года в республике при содействии органов службы занятости работу нашли 310 инвалидов. Уровень трудоустройства данной категории граждан увеличился на 10%.

Более подробная информация о вакансиях доступна на платформе «Работа России».