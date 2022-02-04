«Увлеченность и энергичность»: Евгений Перов возглавил Корпорацию развития Карелии

Нового руководителя коллективу Корпорации развития Карелии представил вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

С 7 февраля Евгений Перов стал новым гендиректором АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Представляя нового начальника коллективу Корпорации, Дмитрий Родионов сказал, что знает Евгения Перова не первый год как ответственного и опытного руководителя.

«Уверен, что исключительный профессиональный опыт Евгения Игоревича, увлеченность и энергичность обеспечат расширение и укрепление форм поддержки предпринимательского сообщества Республики Карелия», - сказал Родионов.

Как напомнил вице-премьер, ранее Евгений Перов возглавлял МФЦ Республики Карелия, до июля 2021 года работал заместителем главы Петрозаводска – руководителем комитета градостроительства и землепользования. В 2011 году закончил юридический факультет Петрозаводского государственного университета. В 2021 году завершил обучение в Московской школе управления – Сколково.