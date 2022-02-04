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«Увлеченность и энергичность»: Евгений Перов возглавил Корпорацию развития Карелии

Новости. Политика
08:05, 08 Февраля 2022
фото: фото со страницы Д. Родионова в ВК

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Нового руководителя коллективу Корпорации развития Карелии представил вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

С 7 февраля Евгений Перов стал новым гендиректором АО «Корпорация развития Республики Карелия».  

Представляя нового начальника коллективу Корпорации, Дмитрий Родионов сказал, что знает Евгения Перова не первый год как ответственного и опытного руководителя.

«Уверен, что исключительный профессиональный опыт Евгения Игоревича, увлеченность и энергичность обеспечат расширение и укрепление форм поддержки предпринимательского сообщества Республики Карелия», - сказал Родионов.

Как напомнил вице-премьер, ранее Евгений Перов возглавлял МФЦ Республики Карелия, до июля 2021 года работал заместителем главы Петрозаводска – руководителем комитета градостроительства и землепользования. В 2011 году закончил юридический факультет Петрозаводского государственного университета. В 2021 году завершил обучение в Московской школе управления – Сколково.

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Комментарии

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сникерс
2022-02-08 09:36:12
пустили по кругу паренька
прихожанин
2022-02-08 09:24:56
Эти дети изрядно отчего то уже надоели .
Клещ
2022-02-08 09:06:12
Это уже и ротацией не назвать, скорее мутация.
Никита
2022-02-08 09:03:01
Когда ж вас всех бестолковых в маскву заберут ?
Горожанин
2022-02-08 08:55:37
Ну если Сколково... тогда конечно! Там есть чему поучиться у Анатолия Борисовича!
Д.Ю
2022-02-08 08:47:55
Евгений Ягуар Перов.

PS: спасибо Жене за хороший торговый центр, нам его так не хватало.
Гость
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