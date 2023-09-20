Два министра и вице-премьер войдут в состав Совета директоров Корпорации развития Карелии

Глава республики выдвинул трех членов правительства в Совет директоров Корпорации развития.

Министр экономического развития Олег Ермолаев, вице-премьер Дмитрий Родионов и министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская будут представлять в Совете директоров корпорации интересы республики. Их кандидатуры утвердил своим распоряжением глава региона Артур Парфенчиков, пишет «МК в Карелии».

Кто будет представлять республику в Совете директоров акционерного общества «Единый расчетный центр Республики Карелия», читайте здесь.