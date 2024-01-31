В 2023 году в Карелии резко упало число коррупционных преступлений

Статистику преступности опубликовали в прокуратуре республики.

Всего, по данным прокуратуры Карелии, в 2023 году в республике было совеошено11093 преступления. Это число оказалось на 757 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-6,4%).

По этом число преступлений коррупционной направленности упало со 100 до 62 (-38%).

Число фактов получения взятки сократилсоь с 12 до 2, дачи взятки с 15 до 5, посредничества во взяточничестве с 21 до 5.