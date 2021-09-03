В ближайшее воскресенье по Петрозаводску проедет «Сбормобиль»

В администрации напомнили горожанам, что место стоянки у ТЦ «Тетрис» изменилось.

В Петрозаводске «Сбормобиль» выйдет на свой обычный маршрут в воскресенье, 5 сентября. Традиционно в первое и третье воскресенье месяца волонтёры примут у горожан на переработку вторсырьё. В расписании — 23 остановки в разных районах.

Организаторы информируют жителей, посещающих точку приема у торгового центра «Тетрис», об изменении места стоянки «Сбормобиля». Для того, чтобы не мешать движению машин, волонтеры принимают вторсырье внутри парковки.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой петрозаводчан просят придерживаться действующих правил: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. При наличии признаков респираторных заболеваний стоит воздержаться от посещения точек приема.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Здесь же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников. Напомним, 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное — на печать листовок и экорекламу.