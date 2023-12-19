В день Карелии на ВДНХ будут известные актеры, а также Илзе Лиепа и олимпийский чемпион Ларин

Старт мероприятиям 21 декабря даст глава республики Артур Парфенчиков.

На международной выставке-форуме «Россия» 21 декабря пройдет День Карелии, сообщили на официальном портале республики.

Для гостей выставки подготовили насыщенную и яркую программу, которая позволит поближе познакомиться с историей, культурой, традициями, а также промышленностью региона.

Старт мероприятиям даст глава республики в 11.00 в павильоне 75a. На открытии Артур Парфенчиков выступит с презентацией региона, расскажет об основных достижениях и ключевых направлениях развития северного края.

В рамках деловой программы состоится стратегическая сессия по развитию туризма в Карелии. Кроме того, на ВДНХ будет представлена цифровая новинка региона — интерактивная туристическая карта республики, которая поможет гостям в поиске новых мест посещения и маршрутов, а Карелии — в привлечении туристов. Посетителей ждет и розыгрыш путевок в республику.

На выставке «Россия» Карелия планирует подписать ряд соглашений по различным направлениям сотрудничества, в том числе с правительством Архангельской области и всероссийской федерацией самбо.

Образовательная программа Дня региона предполагает просветительские лекции об истории карельского края. Особое место на выставке отведено культурным событиям.

В течение всего дня творческие коллективы республики будут радовать посетителей своими выступлениями. Пройдут концерты, театральные постановки и интерактивы, состоятся презентации музыкального фестиваля «Рускеала Симфони» и уникального издания «Русская свадьба Заонежья».

Гостям выставки предложат и киновечер «Снято в Карелии». Его участниками станут актриса Елена Драпеко, сыгравшая Лизу Бричкину в картине «А зори здесь тихие», и Александр Михайлов, исполнивший главную роль в комедии «Любовь и голуби».

Окунуться в предновогоднюю атмосферу помогут зимние волшебники из Карелии и программа «Олонецкие игры Дедов Морозов». Любой желающий сможет принять участие в своеобразной новогодней акции: сделать селфи у елки Карелии, загрузить его на страничку в соцсети с хештегом #КарелиянаВДНХ и получить за это сувенир.

На фестивале «Россия — территория вкуса» посетители получат возможность познакомиться с традиционными карельскими блюдами и гастрономическими брендами от ведущих ресторанов региона, а на площадке «Универмаг» — с продукцией местных мастеров-ремесленников.

Для любителей спорта карельский спортсмен и Олимпийский чемпион 2020 года по тхэквондо Владислав Ларин проведет открытую тренировку. Представителей молодежи пригласят на ежегодный карельский Молодежный образовательный форум «Берег».

Кроме того, на выставке будет представлен фотоальбом о Карелии. Презентацию красочного издания о природе нашего северного края проведет известная российская балерина, актриса театра и кино, Народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа. Фотоальбом с ее автографом можно будет получить на стенде региона.

Слоган карельской экспозиции — «Сохраняя традиции, мы строим будущее», напомнили в источнике.

Международная выставка-форум «Россия», которую проводят по указу президента страны, продлится в Москве до 12 апреля 2024 года.