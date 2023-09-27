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В этом году на расселение аварийного жилья в Карелии направили более 1 млрд рублей

Новости. Общество
10:15, 28 Сентября 2023
фото: Виктор Россыпнов / VK

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В Кондопоге ввели в эксплуатацию дом на 85 квартир.

Как рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов 27 сентября, в эксплуатацию ввели еще один дом, построенный для расселения аварийного жилья по действующей программе.

Дом расположен на бульваре Юности в Кондопоге и рассчитан на 85 квартир, сообщил министр. Он отметил, что в него переедут 25 семей из Суоярвского района, 21 — из Беломорского, 11 — из Пудожского, 6 — из Медвежьегорского, а также семьи из Лоухского, Калевальского, Олонецкого и Кемского районов. В самом Кондопожском районе дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, были уже расселены ранее.

«Дом построила наша надежная и высококвалифицированная строительная компания СП-1», — написал Россыпнов. Постараемся максимально ускорить регистрацию квартир, передачу их администрациям районов, чтобы ключи переселенцы начали получать уже в октябре».

По словам министра, в ближайшие дни начнется итоговая проверка еще двух домов, построенных в поселке Шуя и в Суоярви.

«Только в этом году на расселение аварийного жилья уже направили более 1 млрд рублей, целевым образом выделенных из федерального бюджета для реализации программы расселения. Общие же затраты на расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, в Карелии превышают 7 млрд рублей», — заключил Виктор Россыпнов.

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