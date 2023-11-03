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Опасный вирус распространяется в Европе из-за агрессивных комаров

Новости. Общество
20:30, 03 Ноября 2023
фото: © Adobe Stock

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На юге Европы произошла крупнейшая вспышка лихорадки денге.

Более сотни человек в Италии, Франции и Испании заразились лихорадкой денге. Ее переносят азиатские тигровые комары, которые сумели приспособиться к местным условиям. Ученые опасаются, что возникнет постоянный очаг инфекции, пишет РИА Новости.

На конец октября в Европе было подтверждено 105 случаев заражения вирусом денге, из них 66 — в Италии, 36 — во Франции и три — в Испании. Сообщает информагентство со ссылкой на Nature и Европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями.

Лихорадку денге вызывает одноименный РНК-содержащий вирус из рода флавивирусов. 

Распространяют вирус комары. После укуса инкубационный период длится от трех дней до двух недель. У одних заболевание протекает бессимптомно, поэтому люди не обращаются к врачу. У других повышается температура, возникают головные боли, озноб, тошнота, сыпь. 

Врачи, которые не сталкивались с денге раньше, путают эти симптомы с ОРВИ и не назначают тесты, поэтому реальные масштабы вспышки сложно оценить. Специального лечения не существует. Повторное заражение повышает риск более тяжелого течения, при котором пациента лечат уже в стационаре. 

По статистике ВОЗ, за последние два десятка лет число случаев денге в мире выросло на порядок — от полумиллиона до пяти. Инфекция встречается в ста странах.

 

 Фото: © Иллюстрация РИА Новости

Денге происходит из Юго-Восточной Азии, где ее переносят в основном комары вида Aedes aegypti, или желтолихорадочные. В нынешнем столетии эти насекомые распространились по всему миру, популяции закрепились там, где в холодное время температура не опускается ниже десяти градусов Цельсия. Их сородичи — азиатские тигровые комары (вид Aedes albopictus) — оказались более успешны.  
 
Кровососущее прекрасно приспособилось к городской среде и пригородам, где высокая плотность населения, а значит, достаточно крови и есть подходящие места для размножения. Самка откладывает яйца в водосборниках, контейнерах, цветочных горшках. Это напоминает ей дупла деревьев и бамбуковые пни, где она селится в тропиках. Яйца азиатского тигрового комара способны переживать мороз и другие неблагоприятные условия благодаря способности пребывать в длительном периоде покоя перед вылуплением.

Комары этого вида крайне агрессивны, активны даже днем и среди всех инвазивных видов кровососущих наиболее опасны для Европы. За последние десять лет они вызвали несколько вспышек: в 2010 году — во Франции, в 2018 — в Испании, в 2020 -— в Италии. Насекомые переносят, помимо денге, вирусы Зика, чикунгунья, личинки нитчатых червей рода Dirofilaria, которые вызывают дирофиляриозы у людей и животных.

 

 

К 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. Таковы результаты моделирования международного коллектива ученых, отмечает РИА Новости со ссылкой на Nature Microbiology.

За основу авторы взяли скорость распространения насекомых по планете. Расчеты показали, что в США Aedes aegypti движется на север со скоростью примерно 250 километров в год и достигнет Чикаго к 2050-му. Aedes atropalpus захватывает территорию Америки медленнее — примерно по 60 километров в год.

В Европе все наоборот. Желтолихорадочный комар закрепится только в нескольких изолированных районах на юге Италии и в Турции. А его сородич распространится практически по всему региону. Ничто не помешает ему также обосноваться в следующие 30 лет в высокогорных районах Южной Америки и Восточной Африки.

К 2080 году 197 стран окажутся в зоне риска по инфекциям, переносимым этим видом кровососущих, сообщает РИА Новости.

 
 
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