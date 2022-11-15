Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Глава Минтранса Карелии: «Летать будем»
Сегодня 15:33
Вороны напали на крысу в Петрозаводске, она бросилась в контратаку (ВИДЕО)
Сегодня 07:20

В Финляндии предложили отменить второе гражданство для россиян

Новости. Общество
22:00, 09 Декабря 2022
фото: © terve.su

Новости партнеров

Политики в Финляндии предложили ужесточить ограничения и отменить для россиян двойное гражданство.

Как пишут «Известия», Финляндия — одна из тех стран ЕС, которые ввели наиболее строгие правила для пересечения границы россиянами. С 30 сентября Хельсинки ограничили въезд в страну граждан РФ с туристической целью, а также ввели запрет на транзитное следование в другие государства Шенгенского соглашения на неопределенный срок.

В последнее время в местных СМИ также вновь стал подниматься вопрос о необходимости запретить второе гражданство для россиян. Отметим, с 2003 года Хельсинки признают второй паспорт, в том числе и РФ, несмотря на отсутствие договора об этом между странами. Генсекретарь общества Финляндия — Россия Ниина Синкко недавно сообщила изданию MTV, что негативное отношение финнов к россиянам и русскоговорящим из-за СВО на Украине может вернуть этот вопрос на повестку.

«Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками, привлекают внимание СМИ и подробно освещаются в контексте общей дискуссии о необходимости ужесточения ограничительных мер в отношении России», — рассказали «Известиям» в дипмиссии РФ в стране.

При этом там отметили, что сведений о проработке финским правительством конкретных шагов в этом направлении не поступало. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в МВД Финляндии.

«По данным статистического управления страны, почти у 36 тыс. человек, проживающих в Финляндии, есть российское и финское гражданство. В настоящий момент власти не планируют ограничивать двойное гражданство. Получение финского гражданства регулируется законом о гражданстве, который, в свою очередь, допускает наличие второго паспорта», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, еще в августе (до решения Хельсинки о визовых ограничениях для россиян) крупнейшая оппозиционная партия «Истинные финны» призвала прекратить практику двойного гражданства из-за конфликта на Украине. «В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства», — говорится в программе партии.

Также об этом в июле заявлял депутат парламента (от Партии Центра) Йоонас Кенття. По его словам, нынешнее законодательство «наивное», и в нем не учитываются все угрозы, связанные со вторым гражданством. «Это законодательство было составлено, когда мир был совсем другим <…> Я считаю проблематичным то, что у человека может быть паспорт Финляндии и паспорт России, и при этом Хельсинки признают двойное гражданство, а Москва — нет», — отметил политик.

На самом деле эти дискуссия началась не после 24 февраля. С российскими паспортами власти страны косвенно борются уже давно. В 2018 году парламент рассматривал законопроект, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства. В конце 2016 года посольство страны в Москве отказало в приеме на работу человеку, у которого помимо финского был также российский паспорт.

Тем не менее в МВД страны «Известиям» подтвердили, что процедура получения второго (в случае граждан РФ) финского паспорта на сегодняшний момент остается неизменной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
08.12.2022, 12:14
Консульство Финляндии в Петрозаводске объяснило ситуацию с выдачей виз перед Новым годом
03.12.2022, 20:30
Эксперты рассказали, что ждет российскую валюту в декабре
06.12.2022, 10:01
Глава Минздрава Карелии назвал препараты, которыми лучше лечить грипп
06.12.2022, 06:45
Как лечить грипп – 9 советов
06.12.2022, 17:14
Министр внутренних дел Карелии пожелал успехов новому начальнику УМВД Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:33
Обществоведение
Глава Минтранса Карелии: «Летать будем»
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин рассказал о планах по расширению прямого авиасообщения с регионом.
Тепло без паспорта
07.12.2022 16:47
Здоровый климат. Почему в «Социальных аптеках» задерживаются надолго
07.12.2022 14:06
Законное обогащение
06.12.2022 09:42
Как лечить грипп – 9 советов
06.12.2022 06:45
«Ты меня уважаешь?»: оппозиционные депутаты обиделись на игнор в парламенте
02.12.2022 16:42
«Храм, который я должен восстановить»
02.12.2022 10:12
Вся аналитика

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.