В Финляндии предложили отменить второе гражданство для россиян

Политики в Финляндии предложили ужесточить ограничения и отменить для россиян двойное гражданство.

Как пишут «Известия», Финляндия — одна из тех стран ЕС, которые ввели наиболее строгие правила для пересечения границы россиянами. С 30 сентября Хельсинки ограничили въезд в страну граждан РФ с туристической целью, а также ввели запрет на транзитное следование в другие государства Шенгенского соглашения на неопределенный срок.

В последнее время в местных СМИ также вновь стал подниматься вопрос о необходимости запретить второе гражданство для россиян. Отметим, с 2003 года Хельсинки признают второй паспорт, в том числе и РФ, несмотря на отсутствие договора об этом между странами. Генсекретарь общества Финляндия — Россия Ниина Синкко недавно сообщила изданию MTV, что негативное отношение финнов к россиянам и русскоговорящим из-за СВО на Украине может вернуть этот вопрос на повестку.

«Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками, привлекают внимание СМИ и подробно освещаются в контексте общей дискуссии о необходимости ужесточения ограничительных мер в отношении России», — рассказали «Известиям» в дипмиссии РФ в стране.

При этом там отметили, что сведений о проработке финским правительством конкретных шагов в этом направлении не поступало. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в МВД Финляндии.

«По данным статистического управления страны, почти у 36 тыс. человек, проживающих в Финляндии, есть российское и финское гражданство. В настоящий момент власти не планируют ограничивать двойное гражданство. Получение финского гражданства регулируется законом о гражданстве, который, в свою очередь, допускает наличие второго паспорта», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, еще в августе (до решения Хельсинки о визовых ограничениях для россиян) крупнейшая оппозиционная партия «Истинные финны» призвала прекратить практику двойного гражданства из-за конфликта на Украине. «В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства», — говорится в программе партии.

Также об этом в июле заявлял депутат парламента (от Партии Центра) Йоонас Кенття. По его словам, нынешнее законодательство «наивное», и в нем не учитываются все угрозы, связанные со вторым гражданством. «Это законодательство было составлено, когда мир был совсем другим <…> Я считаю проблематичным то, что у человека может быть паспорт Финляндии и паспорт России, и при этом Хельсинки признают двойное гражданство, а Москва — нет», — отметил политик.

На самом деле эти дискуссия началась не после 24 февраля. С российскими паспортами власти страны косвенно борются уже давно. В 2018 году парламент рассматривал законопроект, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства. В конце 2016 года посольство страны в Москве отказало в приеме на работу человеку, у которого помимо финского был также российский паспорт.

Тем не менее в МВД страны «Известиям» подтвердили, что процедура получения второго (в случае граждан РФ) финского паспорта на сегодняшний момент остается неизменной.