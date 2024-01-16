В городе горняков Карелии ищут подрядчика для отлова и содержания бездомных животных

В Костомукше ищут подрядчика для отлова и содержания бездомных животных.
Администрация Костомукшского городского округа ищет подрядчика, сообщили местные власти.
Мэрии Костомукши требуется подрядчик для выполнение работ по отлову и содержанию бездомных животных на территории округа.
Заинтересованные организации просят направить коммерческие предложения до 22 января на электронную почту ughis@msu.kostomuksha-rk.ru согласно наименованию работ, указанных в документе по ссылке.
Вопросы можно задать по номеру телефона: 8 911 660 8921, Григорьева Ольга Борисовна, уточнили в официальном паблике округа.
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