В городе горняков Карелии ищут подрядчика для отлова и содержания бездомных животных

В Костомукше ищут подрядчика для отлова и содержания бездомных животных.

Администрация Костомукшского городского округа ищет подрядчика, сообщили местные власти.



Мэрии Костомукши требуется подрядчик для выполнение работ по отлову и содержанию бездомных животных на территории округа.



Заинтересованные организации просят направить коммерческие предложения до 22 января на электронную почту ughis@msu.kostomuksha-rk.ru согласно наименованию работ, указанных в документе по ссылке.



Вопросы можно задать по номеру телефона: 8 911 660 8921, Григорьева Ольга Борисовна, уточнили в официальном паблике округа.