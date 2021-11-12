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В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали инцидент с шатающимся водителем (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:51, 25 Ноября 2021
фото: кадры камер видоенаблюдения

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Между тем, появилось видео дальнейших похождений странного водителя, бродившего по Кукковке.

Напомним, ранее камера видеонаблюдения запечатлела странное поведение водителя грузового фургона на Кукковке — выйдя из-за руля, он передвигался с некоторым трудом и даже упал по дороге. Незадолго до этого на Кукковском кольце были зафиксированы странные маневры грузового фургона, двигавшегося против потока машин. Автор ролика рассказала, что сообщила о подозрительном автомобиле по номеру 112.

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, в настоящее время по факту нарушения ПДД проводится расследование. Устанавливается личность водителя, а также автомобиль, фигурировавший на видео.

Поскольку на передачу информации от полиции до наряда ДПС потребовалось некоторое время, водителя не задержали по горячим следам. Это затрудняет определение состояния водителя на момент нарушения.

Между тем, один из пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил видео, по которым можно проследить дальнейшие перемещения водителя. Мужчина пытался попасть в подъезд, при этом успев упасть еще раз, затем зашел туда с посторонней женщиной. Очевидно, им обоим нужно было попасть на один из верхних этажей, однако женщина не рискнула зайти в лифт с героем ролика. Странный водитель уехал на лифте один, и на этом его следы потерялись.

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Комментарии

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кир
2021-11-25 19:00:59
Как в кинофильме "я и растерялся". Не сердите моего кота.
В другом кинофильме, - "вы за сутки в стране человека найти не можете".
Саныч
2021-11-25 18:31:44
Расплескалась синева, расплескалась..
Гражданин
2021-11-25 18:05:46
И что теперь ?
Неужели данная тварь будет продолжать ездить по дорогам ?
Гость
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