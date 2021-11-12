Неадекватный водитель устроил «шоу» на кольцевой развязке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель фургона в Петрозаводске пытался проехать по кольцевой развязке во встречном направлении и заблокировал поток транспорта.
Странные маневры зафиксировали видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город».
Выезжая на перекрёсток с круговым движением, фургон повернул в противоположную сторону, зацепил опору уличного освещения, поехал навстречу потоку.
Потом он решил развернуться и заблокировал движение транспорта.
Очевидец сообщил информацию о происшествии в службу «112».
Видеозапись размещена в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
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