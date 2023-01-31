Подготовлен законопроект о возвращении «зимнего» и «летнего» времени

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) разработал законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время.

Как сообщает ТАСС, об этом парламентарий рассказа в своем Telegram-канале.

Депутат предлагает внести изменения в закон «Об исчислении времени» — признать недействительным п. 5 ст. 4 («Исчисление календарной даты и времени календарного дня»), согласно которому в настоящее время «сезонный перевод времени не осуществляется». Кроме того, документом предлагается дополнить ст. 5 («Часовые зоны») положением о переводе часов на зимнее и летнее время два раза в год.

«В целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад», — указано в законопроекте.

21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «Об исчислении времени», которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC+3 ч, число часовых зон увеличено с девяти до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени — в два часа ночи 26 октября 2014 года