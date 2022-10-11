Стало известно, когда зажгут огни в горном парке Карелии

В горном парке «Рускеала» открывается сезон художественной подсветки.

Сезон работы художественной подсветки начнется в парке 1 ноября. Время включения подсветки — 17:00. Время работы подсветки будет изменяться в зависимости от длины светового дня. Увидеть Мраморный каньон в таком ярком обличии можно будет до начала марта, сообщили в официальном паблике горного парка «Рускеала».

«С ноября по март каждый день с наступлением темноты в „Рускеала“ зажигаются яркие огни ландшафтного освещения и художественной подсветки величественного Мраморного каньона, превращающие парк в по-настоящему сказочное место. Многие гости полюбили эту особую атмосферу сказки и едут в парк именно зимой, когда переливы света на заснеженных скалах выглядят особенно завораживающе», — пишут в паблике.