В Госдуму РФ внесли закон о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, временно разрешающий продажу алкоголя в магазинах в аэропортах, для пассажиров, летающих по России.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, временно разрешающий продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.



Об этом пишет «РИА Новости». Документ разработан, чтобы поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли внушительные убытки во время COVID-19 и санкций.



Согласно законопроекту, до 30 июня 2026 года разрешена розничная продажа алкогольной продукции владельцам магазинов беспошлинной торговли, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров.



А также в залах выдачи багажа, находящихся в зонах транспортной безопасности международных аэропортов РФ с установлением особых требований к такой продаже.