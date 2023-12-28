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В Госкомитете Карелии по жилищному надзору сменился руководитель

Новости. Общество
15:30, 29 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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Назначен новый руководитель Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Им стал генеральный директор унитарной НКО «Фонд защиты дольщиков Карелии» Григорий Вертинский.

Ранее он более 26 лет занимал различные должности в правоохранительных органах, последние три года работал генеральным директором некоммерческой организации «Фонд защиты дольщиков Карелии». Имеет высшее юридическое образование.

Указом главы республики от 28 декабря предыдущий руководитель ведомства Александр Темнышев освобожден от этой должности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новые руководители назначены и в мэрии Петрозаводска. 

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