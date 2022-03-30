В Карелии бизнесмен намерен вырастить тысячи овец породы оксфорд-даун

Предприниматель Артур Ольгский планирует вырастить свыше двух тысяч овец породы оксфорд-даун до 2025 года.

Фермер и владелец компании «Кроноборг» Артур Ольгский намерен увеличить в разы поголовье овец породы оксфорд-даун. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В 2020 году предприниматель приобрел в Финляндии 129 овец породы оксфорд-даун, сейчас их в два раза больше. В планах до 2025 года вырастить свыше двух тысяч овец для дальнейшего распространения породы в России.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с фермером Артуром Ольгским. По оценке губернатора, проект компании «Кроноборг» является стратегически важным, так как он создаст импульс для мясного овцеводства в России.

Сегодня фермер имеет участок площадью порядка 900 гектаров: там расположены овчарня и пастбища, которые занимают большую часть территории. Для дальнейшего развития нужны новые участки. Артур Парфенчиков предложил предоставить фермеру земли бывшего куркиекского хозяйства − порядка 1,5 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что стадо редких овец завезли в Карелию.