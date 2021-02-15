Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Планируется открытие новых рейсов поездов в Карелии 13
15.02.2021 11:18
Отключения света ждут жителей Карелии 6
15.02.2021 09:41
Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего (ФОТО, ВИДЕО) 34
15.02.2021 13:37
Государство как инвестор 2
15.02.2021 16:30
Какие автодороги в окрестностях Петрозаводска отремонтируют в 2021 году: список 3
15.02.2021 09:49
"Рыдала 40 минут": Жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее 11-летнюю дочь избили в парке мальчики 22
15.02.2021 11:24

В Карелии бизнесмен, осужденный за взятку депутату Матвееву, обжаловал приговор

Новости. Криминал
07:25, 16 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Руководитель строительной компании Александр Ивин, приговоренный к реальному лишению свободы за дачу взятки в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, обжаловал приговор суда.

Александр Ивин, осужденный ранее за дачу взятки депутату Валерию Матвееву, обжаловал приговор. Об этом "Столице на Онего" сообщила адвокат Светлана Вечерская, представляющая в суде интересы Ивина.

Вечерская подала апелляционную жалобу. Она считает приговор Александру Ивину "неоправданно суровым"

25 января судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева признала фактического руководителя строительной компании "Полит-Консалт" Александра Ивина виновным в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву и приговорила его к трем годам колонии строгого режима и 12 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В суде было установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей. 

Напомним, это коррупционное уголовное дело связано со строительством жилого комплекса "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске. Подконтрольная Ивину фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство здесь среднеэтажных домов. По версии карельского Следкома, Александр Ивин и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях "Черники" надстроить еще один этаж.

Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. За помощью в решении этого вопроса Ивин и Кротов обратились к Матвееву, которому с 2018 по 2019 год передали два из предполагаемых к передаче четырех миллионов рублей.

23 декабря Петрозаводский суд назначил Матвееву 3,5 года колонии строгого режима и 20 миллионов рублей штрафа за получение взятки. Приговор вступил в законную силу.

Кротов сразу же написал явку с повинной о даче им вместе с Ивиным денег Матвееву. Поэтому, согласно закону, Кротов был освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении. Ивин же получил реальный срок лишения свободы и огромный штраф. 

"В апелляционной жалобе мы просим о смягчении наказания Александру Ивину, в том числе, значительном уменьшении суммы неподъемного для него денежного штрафа, - сообщила адвокат Светлана Вечерская. – Очень тяжело переживающий случившееся Ивин активно способствовал расследованию преступления – и это отражено в обвинительном заключении. Он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В таком случае закон позволяет прекратить уголовное преследование, хотя мы об этом не просили. Но все же надеялись на более мягкое, условное наказание".

По мнению Светланы Вечерской, назначенное Александру Ивину реальное лишение свободы и большой штраф "очень тяжело скажутся на условиях жизни его семьи и особенно троих несовершеннолетних детей, которые останутся без помощи отца".

"Один из этих детей является инвалидом, и ему требуются дорогостоящее лечение и постоянное внимание родных, - говорит адвокат. – Серьезное заболевание имеется и у самого Ивина, который проживал на съемной квартире, и ему просто нечем оплачивать назначенный судом 12-миллионный штраф. Хочу надеяться, что Верховный суд Карелии учтет все эти обстоятельства при рассмотрении нашей апелляционной жалобы".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

15.02.2021 16:30
Капитал
Государство как инвестор 2
На что планируется потратить более пяти миллиардов рублей из региональной адресной инвестиционной программы Карелии?
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 9
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»