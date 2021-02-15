В Карелии бизнесмен, осужденный за взятку депутату Матвееву, обжаловал приговор

Руководитель строительной компании Александр Ивин, приговоренный к реальному лишению свободы за дачу взятки в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, обжаловал приговор суда.

Александр Ивин, осужденный ранее за дачу взятки депутату Валерию Матвееву, обжаловал приговор. Об этом "Столице на Онего" сообщила адвокат Светлана Вечерская, представляющая в суде интересы Ивина.

Вечерская подала апелляционную жалобу. Она считает приговор Александру Ивину "неоправданно суровым"

25 января судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева признала фактического руководителя строительной компании "Полит-Консалт" Александра Ивина виновным в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву и приговорила его к трем годам колонии строгого режима и 12 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В суде было установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.

Напомним, это коррупционное уголовное дело связано со строительством жилого комплекса "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске. Подконтрольная Ивину фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство здесь среднеэтажных домов. По версии карельского Следкома, Александр Ивин и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях "Черники" надстроить еще один этаж.

Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. За помощью в решении этого вопроса Ивин и Кротов обратились к Матвееву, которому с 2018 по 2019 год передали два из предполагаемых к передаче четырех миллионов рублей.

23 декабря Петрозаводский суд назначил Матвееву 3,5 года колонии строгого режима и 20 миллионов рублей штрафа за получение взятки. Приговор вступил в законную силу.

Кротов сразу же написал явку с повинной о даче им вместе с Ивиным денег Матвееву. Поэтому, согласно закону, Кротов был освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении. Ивин же получил реальный срок лишения свободы и огромный штраф.

"В апелляционной жалобе мы просим о смягчении наказания Александру Ивину, в том числе, значительном уменьшении суммы неподъемного для него денежного штрафа, - сообщила адвокат Светлана Вечерская. – Очень тяжело переживающий случившееся Ивин активно способствовал расследованию преступления – и это отражено в обвинительном заключении. Он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В таком случае закон позволяет прекратить уголовное преследование, хотя мы об этом не просили. Но все же надеялись на более мягкое, условное наказание".

По мнению Светланы Вечерской, назначенное Александру Ивину реальное лишение свободы и большой штраф "очень тяжело скажутся на условиях жизни его семьи и особенно троих несовершеннолетних детей, которые останутся без помощи отца".

"Один из этих детей является инвалидом, и ему требуются дорогостоящее лечение и постоянное внимание родных, - говорит адвокат. – Серьезное заболевание имеется и у самого Ивина, который проживал на съемной квартире, и ему просто нечем оплачивать назначенный судом 12-миллионный штраф. Хочу надеяться, что Верховный суд Карелии учтет все эти обстоятельства при рассмотрении нашей апелляционной жалобы".