Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда

Заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, отправили в колонию строгого режима.

В среду, 23 декабря, судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов приговорил заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее гособвинение просило для Матвеева 4 года колонии строгого режима и 32 млн штрафа.

Напомним, зампредседателя Петросовета обвиняется в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

Матвеев заключил со следствием досудебное соглашения с признанием вины, поэтому его дело рассматривается в особом порядке без вызова свидетелей и других судебных процедур.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев.

Отметим, что одновременно продолжается судебный процесс над предпринимателем Александром Ивиным, который, по версии следствия, давал взятку Матвееву. Назначенное по его делу заседание сегодня не состоялось из-за болезни подсудимого.