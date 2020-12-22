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Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда

Новости. Общество
14:20, 23 Декабря 2020
фото: © ИА "Республика" / Николай Смирнов
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Заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, отправили в колонию строгого режима.

В среду, 23 декабря, судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов приговорил заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее гособвинение просило для Матвеева 4 года колонии строгого режима и 32 млн штрафа.

Напомним, зампредседателя Петросовета обвиняется в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

Матвеев заключил со следствием досудебное соглашения с признанием вины, поэтому его дело рассматривается в особом порядке без вызова свидетелей и других судебных процедур. 

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев.

Отметим, что одновременно продолжается судебный процесс над предпринимателем Александром Ивиным, который, по версии следствия, давал взятку Матвееву. Назначенное по его делу заседание сегодня не состоялось из-за болезни подсудимого.  

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Комментарии

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Off
2020-12-23 15:41:55
Педроссы дружно потянулись в места .не столь отдаленные . Кремню приготовиться , Мирошник пора заключать сделку ... :)
Копатыч
2020-12-23 15:26:25
Подождите - подождите , ещё не всех повязали корешей . Из архива и комбюджета забыли , как же без них .
Жора
2020-12-23 15:09:37
Ну что: Первый пошёл! Из восьмёрки известной! Следующий ждёт в СИЗО, остальные "не при чём"? Сомневаюсь я однако....
zanoza
2020-12-23 14:52:25
Пусть посидит, ему полезно.
театральный критик
2020-12-23 14:31:36
Вечер в хату, чифир в сладость. Когда уже педофила на строгий упакуете. Загостился в сизо
Гость
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