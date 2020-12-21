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Прокуратура запросила 4 года колонии для обвиняемого в коррупции зампредседателя Петросовета

Новости. Криминал
18:34, 22 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Гособвинение добивается для обвиняемого в коррупции заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева наказания в виде 4 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Сегодня в суде по делу Матвеева выступил государственный обвинитель - начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Дмитрий Егоров.

Кроме 4 лет колонии строгого режима он запросил для Матвеева наказание в виде штрафа в размере 32 млн рублей.

Напомним, зампредседателя Петросовета обвиняется в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

Матвеев заключил со следствием досудебное соглашения с признанием вины, поэтому его дело рассматривается в особом порядке без вызова свидетелей и других судебных процедур. Также особый порядок предусматривает вынесение подсудимому более мягкого приговора.

Ожидается, что суд огласит приговор 23 декабря.

Одновременно продолжается судебный процесс над предпринимателем Александром Ивиным, который, по версии следствия, давал взятку Матвееву. Назначенное по его делу заседание сегодня не состоялось из-за болезни подсудимого.  

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-22 19:11:28
Да все знают, что его подставили. Кговавый режим, полицейское государство. Скоро сами там окажетесь. :)
Дмитрий Шмаков
2020-12-22 19:20:29
театральный критик, чудик ты, откровенно говоря! Он признал свою вину, кто его подставил?
Гость
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