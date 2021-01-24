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Бизнесмена, давшего взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, отправили в колонию на 3 года

Новости. Криминал
16:51, 25 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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Руководителя строительной компании Александра Ивина, который дал взятку в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина. Петрозаводский городской суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу.

В суде установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей. За данное вознаграждения Матвеев, используя свое должностное положение, организовал для руководителя организации принятие администрацией Петрозаводска решения о проведении повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на использование земельного участка на территории города, однако, по не зависящим от него причинам, не смог выполнить обещания.

Осужденному Ивину, признавшему вину в даче взятки и согласившемуся сотрудничать со следствием, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 12 миллионов рублей.

По словам адвоката Александра Ивина – Светланы Вечерской, осужденного взяли под стражу в зале суда.

"Мой подзащитный признал вину и сотрудничал со следствием, - сказала Вечерская. – В связи с этим я считаю, что ему назначили неоправданно суровое наказание. Суд мог назначить ему штраф или дать условное наказание. У него трое маленьких детей, один из которых инвалид. Они остались без поддержки отца. Да и сам Александр Ивин имеет серьезное заболевание".

Супруга осужденного Ивина плакала в зале суда.

Ранее Петрозаводский городской суд вынес приговор заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в 4 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

И Ивин, и Матвеев признали вину и подписали досудебное соглашение, сотрудничали со следствием, надеясь таким образом получить более мягкий приговор.

Матвеев взял деньги от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

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Комментарии

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Zim
2021-01-25 17:39:10
Тут некоторые чудики Боднарчуку советы дают, а он что, сидя в СИЗО «Столицу» почитывает? Или такие обращения говорят о неадекватности советчиков?
театральный критик
2021-01-25 17:47:38
Zim, чудик, в персональной одноместной камере у алиханова был холодильник и микроволновка. :)
бюджет
2021-01-25 17:08:39
Ну тогда за вышеназванный полтос надо вообще оправдать, как не оправдавшего надежд по сумме.
театральный критик
2021-01-25 17:05:55
Гена, сдавай всех. Они тебя вытаскивать не собираются. А так перекантуешься в сизо год за полтора как алиханов. Всяко лучше, чем на строгом режиме в бараке. Тем более с педофилом дмитриевым. Это вообще зашквар.
Off
2021-01-25 16:57:27
Кремню приготовиться ...
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