В Карелии более трех десятков детей за сутки заразились коронавирусом

За сутки в Карелии выздоровели от коронавируса 7 детей, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, в Карелии зарегистрированы 4907 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 31 ребенка.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 7 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4507.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразился 51981 житель Карелии, 655 из них умерли. Выздоровели 48632 человек.