Четыре человека умерли в Карелии от коронавируса за последние сутки

За последние 24 часа в Карелии коронавирус был выявлен у 198 человек, четверо больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
По данным на 9 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 655 человек.
За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 198 жителей республики, из них 196 непривитых. Заболели также 188 человек, средней тяжести — 34 и 18 тяжелых пациентов.
В больницах с коронавирусом находится 784 пациента, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.
Общее число инфицированных составляет 51981 человек.
За сутки выздоровели еще 140 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48632 человека.
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