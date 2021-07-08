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Четыре человека умерли в Карелии от коронавируса за последние сутки

Новости. Общество
09:27, 09 Июля 2021
фото: © AP Photo/Ivan Valencia

За последние 24 часа в Карелии коронавирус был выявлен у 198 человек, четверо больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 9 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 655 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 198 жителей республики, из них 196 непривитых. Заболели также 188 человек, средней тяжести — 34 и 18 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 784 пациента, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51981 человек.

За сутки выздоровели еще 140 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48632 человека.

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