Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз

Эпидситуация в столице Карелии и районах республики обостряется.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, сегодня на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли решение отменить в республике все массовые развлекательные мероприятия, в том числе и празднование Дня города в Петрозаводске.

Введение запретов связано с напряженной эпидситуацией в столице Карелии и районах республики.

«В последние дни по данным Роспотребнадзора у нас резко - в 6 раз - увеличилось количество заболевших среди молодежи 15 -17 лет и на 84% - среди жителей республики старше 65 лет. Кроме того, продолжается рост заболеваемости среди дошкольников, посещающих детские сады. При исследовании выявлены пять британских штаммов коронавируса и один южноафриканский», - написал Парфкенчиков.

В самое ближайшее время будет подписано распоряжение об ограничении числа участников мероприятий на свежем воздухе - не более 100 человек.

«Что касается Дня города Петрозаводска, мы рассматриваем вариант переноса празднования на другие даты, когда позволит эпидситуация. А в эту субботу у мемориала «Вечный огонь» мы почтим память защитников и освободителей Карельской столицы», - решил глава Карелии.