В Карелии брат пошел на дом брата с монтировкой

В Медвежьегорске полицейские раскрыли запутанное преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 37-летний горожанин, рассказавший о краже у него 9 листов профнастила.

Однако правоохранители выяснили, что заявитель не был до конца откровенен. Оказалось, что мужчина знал вора — это был его собственный брат.

Тот сознался в содеянном. Выяснилось, что пристрастившийся к алкоголю 35-летний мужчина уговаривал брата отдать ему профнастил, хранящийся в недостроенном доме. После очередного отказа любитель спиртного решил взять свою судьбу в свои руки. В пьяном состоянии он вскрыл дом, забрал металлические листы, а после продал их.

Для брата — владельца профнастила — была придумана легенда о том, что дом вскрыл кто-то посторонний, а родственник вынужден был после этого украсть и продать профнастил. Брат предложил вернуть деньги за ворованное, но родственник отказался. В итоге все закончилось обращением в полицию, но житель Медвежьегорска скрыл часть информацию, надеясь припугнуть члена семьи.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». Полицейские изъяли профнастил и орудие преступление — монтировку. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.