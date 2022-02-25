В Карелии будут судить уклониста, считающего нецелесообразным тратить время на службу в армии

Жителю Сортавалы, обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу, грозит до 2 лет колонии.

По версии следствия, обвиняемый, подлежащий призыву на военную службу, с 2020 года под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата города Сортавала и Лахденпохского района. В назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, он без уважительной причины по повесткам не являлся. Законных оснований для освобождения от службы молодой человек не имел. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал, пояснил, что уклонялся от службы в армии, поскольку считает нецелесообразным тратить на это время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За уклонение от призыва на военную службу молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее жителя Костомукши осудили за уклонение от призыва на военную службу.