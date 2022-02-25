890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Сегодня 13:57

В Карелии будут судить уклониста, считающего нецелесообразным тратить время на службу в армии

Новости. Криминал
17:20, 02 Марта 2022
фото: © progorodsamara.ru

Новости партнеров

Жителю Сортавалы, обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу, грозит до 2 лет колонии.

По версии следствия, обвиняемый, подлежащий призыву на военную службу, с 2020 года под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата города Сортавала и Лахденпохского района. В назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, он без уважительной причины по повесткам не являлся. Законных оснований для освобождения от службы молодой человек не имел. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал, пояснил, что уклонялся от службы в армии, поскольку считает нецелесообразным тратить на это время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За уклонение от призыва на военную службу молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее жителя Костомукши осудили за уклонение от призыва на военную службу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
25.02.2022, 14:21
Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей

Аналитика

Сегодня 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»