Уклониста из Карелии доставили в суд

Жителя Костомукши осудили за уклонение от призыва на военную службу, сообщили на сайте городского суда.
Местный житель проигнорировал повестку о необходимости явки в военный комиссариат и не явился.
Мужчина продолжал уклоняться от службы, желая поскорее достичь 27-летнего возраста – крайний срок призыва.
Нарушитель виновным себя не признал.
Но несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Ранее жителя Сортавалы тоже оштрафовали за уклонение от службы.
Комментарии