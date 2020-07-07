Уклониста из Карелии доставили в суд

Жителя Костомукши осудили за уклонение от призыва на военную службу, сообщили на сайте городского суда.

Местный житель проигнорировал повестку о необходимости явки в военный комиссариат и не явился.

Мужчина продолжал уклоняться от службы, желая поскорее достичь 27-летнего возраста – крайний срок призыва.

Нарушитель виновным себя не признал.

Но несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Ранее жителя Сортавалы тоже оштрафовали за уклонение от службы.