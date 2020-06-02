890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Хотите побывать в самой популярной квартире в ЖК "Иволга"? – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)
02.06.2020 17:31
Скоропостижно скончался первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков 5
Сегодня 10:16
Ученый из Петрозаводска рассказал, куда движутся клещи из Карелии 1
Сегодня 10:24
Сильная жара может прийти в Карелию на следующей неделе 5
Сегодня 12:17
Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии 5
Сегодня 11:08

В Карелии оштрафовали уклониста, не желавшего служить из-за кредитов

Новости. Общество
15:40, 03 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Загрузка...

Жителя Сортавалы оштрафовали за уклонение от службы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что 20-летний мужчина был отчислен из учебного заведения по причине неуспеваемости и из-за этого утратил право на отсрочку от призыва.

В ноябре 2019 года он прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе.

Молодому человеку трижды вручались повестки, но он не приходил в военкомат.

Житель Карелии рассказал, что служить в армии не желает из-за кредитов.

Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей.

Ранее в отношении уклониста из Карелии завели уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-03 15:56:46
Из агрикалчнутых чтунов вообще никто не служил.
кир
2020-06-03 15:48:03
Юзер тоже не служил. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  6
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»