В Карелии оштрафовали уклониста, не желавшего служить из-за кредитов

Жителя Сортавалы оштрафовали за уклонение от службы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что 20-летний мужчина был отчислен из учебного заведения по причине неуспеваемости и из-за этого утратил право на отсрочку от призыва.

В ноябре 2019 года он прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе.

Молодому человеку трижды вручались повестки, но он не приходил в военкомат.

Житель Карелии рассказал, что служить в армии не желает из-за кредитов.

Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей.

Ранее в отношении уклониста из Карелии завели уголовное дело.