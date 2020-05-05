В отношении уклониста из Карелии завели уголовное дело

Житель Костомукши обвиняется в уклонении от призыва на военную службу сообщили в прокуратуре Карелии.

Было выявлено, что один из местных жителей, не желая служить в армии, на протяжении двух лет уклонялся от прохождения службы путем неоднократного обжалования решений призывной комиссии в судебном порядке.

При этом было установлено, что данный гражданин достоверно знал об отсутствии у него каких-либо медицинских противопоказаний к прохождению службы.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Ранее следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении жителя Сортавалы, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.