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Уклониста могут посадить в Карелии на два года

Новости. Криминал
06:40, 18 Февраля 2020
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении жителя Сортавалы, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый, признанный годным к прохождению военной службы, неоднократно получал "повестки" в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. Однако призывник при отсутствии законных оснований, не имея уважительных причин для освобождения от воинской службы, в назначенное время в военкомат не являлся, чем уклонялся от призыва на военную службу.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет", - пояснили в Следкоме Карелии.

Осенью прошлого год на пресс-конференции Военного комиссариата Карелии назвали количество граждан, находящихся в длительном розыске.

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