В Карелии быстро растет число случаев заболевания COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в республике выросла почти вдвое.

В Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за прошедшую неделю, с 6 по 12 ноября.

Так, на минувшей неделе специалисты выявили 209 случаев заболевания COVID-19, что почти вдвое больше, чем за неделю до этого — тогда было зарегистрировано 112 случаев.

Кроме того, в республике зарегистрировали 3689 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 20,97%.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 1946 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 25,6%.

А из-за вспышек ОРВИ и гриппа на прошлой неделе закрыли 2 класса в 2 школах.