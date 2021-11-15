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В Карелии автомобиль с огнеопасным грузом развернуло на обледеневшей дороге (ФОТО)

Новости. Происшествия
19:58, 19 Ноября 2021
фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВК

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Фура с огнеопасным грузом съехала на обочину со скользкой трассы.

В районе деревни Торосозеро Олонецкого района произошло дорожное происшествие с участием фуры. Большегруз съехал на обочину. Информация об этом опубликована читателями сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В паблике олонецких спасателей сообщается, что сегодня в 18 часов 58 минут на пульт поступило сообщение, что на 314 км. трассы «Кола» произошел наезд грузового автомобиля на препятствие. В сообществе опубликованы кадры с места ДТП.

 

 

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, в дорожном происшествии никто не пострадал. Автомобиль съехал на обочину в условиях скользкой дороги. В настоящее время фуру вытащили, проезду автомобилей помех нет.

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