В Карелии автомобиль с огнеопасным грузом развернуло на обледеневшей дороге (ФОТО)

Фура с огнеопасным грузом съехала на обочину со скользкой трассы.

В районе деревни Торосозеро Олонецкого района произошло дорожное происшествие с участием фуры. Большегруз съехал на обочину. Информация об этом опубликована читателями сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В паблике олонецких спасателей сообщается, что сегодня в 18 часов 58 минут на пульт поступило сообщение, что на 314 км. трассы «Кола» произошел наезд грузового автомобиля на препятствие. В сообществе опубликованы кадры с места ДТП.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, в дорожном происшествии никто не пострадал. Автомобиль съехал на обочину в условиях скользкой дороги. В настоящее время фуру вытащили, проезду автомобилей помех нет.