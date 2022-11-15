В Карелии грузовик в лобовую протаранил легковушку, водителя пришлось «вырезать» из салона (ФОТО)

Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло сегодня утром в поселке Лоухи в Карелии.

Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы.

В ДТП попали ВАЗ-21113 и ГАЗ-53. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ был заблокирован в искореженном салоне.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из повреждённого автомобиля.

В результате аварии он получил травмы ноги, его увезла «скорая помощь»