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В Карелии грузовик в лобовую протаранил легковушку, водителя пришлось «вырезать» из салона (ФОТО)

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13:33, 13 Декабря 2022
фото: ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

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Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло сегодня утром в поселке Лоухи в Карелии.

Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы.

В ДТП попали ВАЗ-21113 и ГАЗ-53. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ был заблокирован в искореженном салоне.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из повреждённого автомобиля.

В результате аварии он получил травмы ноги, его увезла «скорая помощь»

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