В Карелии конфликт собаки и кошки закончился поножовщиной их хозяев

Мужчина порезал ножом оппонента, отомстив за свою обиженную кошку.

ЧП произошло в одном из посёлков Сегежского района, информирует МВД.

Петрозаводчанин приехал в гости к маме. Вечером он выгуливал пса и встретил местного жителя, который припомнил старую обиду: когда-то эта собака загнала его кошку на дерево. Между мужчинами возник словесный конфликт. Житель карельской столицы увидел лезвие ножа в руках оппонента, потому начал пятиться назад и упал, запутавшись в поводке. Этим воспользовался сельчанин и нанес противнику удар ножом по лицу. 50-летний петрозаводчанин обратился за медицинской помощью, а потом и в полицию.

В ходе следствия 53-летнему жителю Сегежского района, совершившему противоправное деяние, была проведена психиатрическая судебная экспертиза. Комиссия пришла к выводу, что мужчина нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что житель Карелии воткнул нож в ногу возлюбленной за то, что она посмеялась над его прической.