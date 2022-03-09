Житель Карелии воткнул нож в ногу возлюбленной за то, что она посмеялась над его прической

Поножовщину из-за новой прически устроила молодая пара в поселке Лоухского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Лоухскому району поступила информация из медучреждения о том, что госпитализирован 25-летний пациент с колото-резанной раной ноги. Обстоятельства произошедшего выяснил участковый уполномоченный полиции.

Установлено, что молодой человек получил травму во время ссоры со своей 28-летней возлюбленной. Пара поругалась после того, как мужчина продемонстрировал женщине новую причёску. Та отметила, что стрижка очень короткая, и начала дразнить мужчину. Он разозлился, взял кухонный нож и ударил сожительницу в бедро, после чего у неё открылось небольшое кровотечение.

Тогда она выхватила нож и ударила гражданского супруга по ноге. Тот упал, а испуганная селянка вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевшего госпитализировали. Впоследствии полученные им травмы квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении потерпевшего, так как полученная женщиной травма также была квалифицирована как лёгкий вред здоровью.