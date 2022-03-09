890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Экономист рассказал, какие продукты и когда подешевеют в России
17.03.2022 15:37
Мэр Петрозаводска объявил новые цены в маршрутках
Сегодня 09:37

Житель Карелии воткнул нож в ногу возлюбленной за то, что она посмеялась над его прической

Новости. Криминал
12:34, 18 Марта 2022
фото: © belchonock / depositphotos

Новости партнеров

Поножовщину из-за новой прически устроила молодая пара в поселке Лоухского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Лоухскому району поступила информация из медучреждения о том, что госпитализирован 25-летний пациент с колото-резанной раной ноги. Обстоятельства произошедшего выяснил участковый уполномоченный полиции.

Установлено, что молодой человек получил травму во время ссоры со своей 28-летней возлюбленной. Пара поругалась после того, как мужчина продемонстрировал женщине новую причёску. Та отметила, что стрижка очень короткая, и начала дразнить мужчину. Он разозлился, взял кухонный нож и ударил сожительницу в бедро, после чего у неё открылось небольшое кровотечение.

Тогда она выхватила нож и ударила гражданского супруга по ноге. Тот упал, а испуганная селянка вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевшего госпитализировали. Впоследствии полученные им травмы квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении потерпевшего, так как полученная женщиной травма также была квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
11.03.2022, 12:47
Военкоматы Карелии ищут врачей и фельдшеров
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
11.03.2022, 16:09
Транспортная реформа приведет к сокращению количества личных автомобилей в центре Петрозаводска

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»