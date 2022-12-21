В Карелии любитель пьяной езды сбежал от уголовного преследования

Полиция Карелии ищет мужчину, которого обвиняют в пьяной езде на машине.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении.



Олег Болеславович П. 1969 года рождения скрылся от органов дознания, сообщили в МВД Карелии. Его подозревают в нетрезвой езде за рулем автомобиля. До этого мужчину уже подвергали административному наказанию за такое же правонарушение.



Он проживает в Петрозаводске. Полиция просит всех, кто знает, где искать подозреваемого, сообщать эту информацию по номерам телефонов: 8 (814-2) 57-96-16, 8 (814-2) 739-638, 8 911-403-62-66.



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