В Карелии любителя выпить за рулем отправили на обязательные работы

В Калевальском районе суд наказал мужчину за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя пос. Калевала, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что 45-летний житель поселка Калевала в марте 2021 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен прав. Но 20 апреля он вновь попался пьяным за рулем в своем поселке. В выдыхаемом водителем воздухе концентрация абсолютного этилового спирта составила 1,091 миллиграмма.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.