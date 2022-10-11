В Карелии молодой человек обворовал секс-шоп, чтобы порадовать подарками девушку

Сотрудница петрозаводского магазина для взрослых заявила в полицию о краже дорогих товаров, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудница секс-шопа в Петрозаводске обнаружила пропажу двух костюмов стоимостью более 10 тысяч рублей и заявила в полицию.

Полицейские установили, что к краже причастен 24-летний горожанин, которого ранее уже привлекали к ответственности за имущественные преступления. Подозреваемый сознался и рассказал, что костюмы для ролевых игр подарил своей девушке.

За кражу молодой человек ответит перед законом, возбуждено уголовное дело.