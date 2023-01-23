В Карелии начался самый сложный этап строительства моста, который очень ждут водители (ВИДЕО)

Строители ставят опоры нового Майгубского моста в Сегежском районе Карелии.

Как сообщили в Минтрансе республики, подрядчик продолжает строить новые мосты на 10 и 22 километрах региональной автодороги «Кола - Надвоицы - Сегежа». Новые сооружения будут шире, современнее, с большим сроком службы, обещают в министерстве.



Реконструкция Майгубского моста выполняется поэтапно, работы ведет петербурская компания «ЭкспрессСтрой». Техническая готовность объекта - 21%. На время строительства организован объезд. Маршрут устраивает не всех водителей, поэтому в районе ждут окончания стройки.



Прошлой осенью подрядчик снес старый железобетонный мост, а сейчас выполняет один из самых сложных этапов – установку опор мостового сооружения в русле реки.



На втором этапе будет построен новый мост из стали и железобетона. Его длина составит 124,8 метра, а ширина 10,9 метра. Строительство должны закончить в ноябре этого года.



Реконструкция моста через канал Ондской ГЭС выполнен более чем на 64%, сообщили в региональном Минтрансе. Строители собирают пролеты, вбивают сваи, тянут электросети, а также устраивают подходы к мосту и съезды с него.



Напомним, в этом месте в прошлом году был возведен временный мост, на первом этапе выполнены работы по отсыпке дороги на подходе к мосту со стороны Сегежи, возведены береговые опоры.



Общая стоимость работ на двух мостах составляет около 1,4 млрд рублей.



В министерстве отметили, что в Сегежском районе из-за строек запущена дополнительная дневная электричка сообщением Сегежа — Надвоицы. Перевозки по этому маршруту будут выполняться до 30 апреля 2023 года.



Дальше, если маршрут будет востребован, в Минтрансе намерены продлить указанные сроки.



Кроме того, для жителей Сегежи и Надвоиц с 1 октября курсирует утренняя и вечерняя электричка.