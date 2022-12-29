В Сегежском районе Карелии запустят дополнительную электричку

С начала года между Сегежей и Надвоицами будет курсировать дневной электропоезд, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 9 января по 30 апреля 2023 года между Сегежей и Надвоицами запустят дневную электричку.



В Минтрансе Карелии опубликовали расписание поездов:



— Сегежа — Надвоицы, отправление в 13.00, прибытие в 13.17.

— Надвоицы — Сегежа, отправление в 14.07, прибытие в 14.24.



В обоих направлениях предусмотрена остановка на станции Май-Губа.



В указанный период в министерстве посмотрят на популярность маршрута, после чего решат, продолжить его работу в дальнейшем, или нет.



Купить билеты можно будет как в самих пригородных поездах, так и в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс Электрички».